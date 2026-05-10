YPF define esta semana si vuelve a aumentar los combustibles

YPF definirá este lunes junto al resto de las petroleras qué ocurrirá con los precios de los combustibles tras el vencimiento del esquema de contención que aplicó durante los últimos 45 días para evitar trasladar de inmediato el impacto de la suba internacional del petróleo.

La decisión se da luego de que la compañía encabezada por Horacio Marín resolviera a comienzos de abril implementar un “buffer” de precios, mecanismo mediante el cual absorbió parte de la escalada del crudo internacional sin trasladarla plenamente a los surtidores.

Ese esquema finaliza el próximo 15 de mayo y el mercado espera ahora una definición conjunta entre YPF y el resto de las empresas del sector sobre los próximos movimientos tarifarios.

“Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent, quedando liberadas el resto de las variables que componen el precio”, había explicado Marín al anunciar la medida.

Qué es el “buffer” que aplicó YPF

El mecanismo implementado por la petrolera funcionó como una herramienta de estabilización temporal frente al fuerte salto de los precios internacionales de la energía. En la práctica, permitió contener parcialmente el traslado inmediato de las variaciones del Brent y del WTI hacia el precio final de las naftas y el gasoil. La decisión se tomó en medio de la escalada geopolítica generada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que impulsó una fuerte suba global del petróleo.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, a fines de febrero, los combustibles en Argentina acumularon un aumento cercano al 23%. Al mismo tiempo, tanto el crudo Brent —referencia para Europa— como el WTI —referencia para Estados Unidos— llegaron a revalorizarse más de 50% durante las semanas de mayor tensión internacional.

El petróleo bajó, pero sigue en niveles elevados

En los últimos días, las versiones sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán provocaron un fuerte retroceso en las cotizaciones internacionales del petróleo. El WTI cayó alrededor de 12% y pasó a operar cerca de los u$s95 por barril, mientras que el Brent retrocedió cerca de 10% y quedó en torno a los u$s101.

Pese a esa baja reciente, los precios internacionales todavía permanecen en niveles elevados respecto de comienzos de año, por lo que el mercado da prácticamente por descontado que habrá nuevos ajustes en surtidores. La principal incógnita ahora pasa por la magnitud del aumento y por el ritmo con el que las petroleras decidirán trasladar el diferencial acumulado durante el período de contención.

La presión sobre los surtidores

Dentro del sector reconocen que el congelamiento parcial aplicado por YPF ayudó a moderar el impacto inmediato sobre la inflación y sobre el bolsillo de los consumidores, aunque también admiten que el atraso acumulado deberá corregirse gradualmente.

Actualmente, llenar un tanque de combustible ya supera ampliamente los $100.000 en gran parte del país, luego de la fuerte aceleración de precios registrada desde marzo. La discusión entre las compañías también estará atravesada por la evolución futura del petróleo internacional y por el impacto que pueda generar la situación geopolítica en Medio Oriente durante las próximas semanas.