Los Menucos será sede de una capacitación sobre consumos problemáticos

La jornada está destinada a jefaturas, áreas de recursos humanos y abierta a la comunidad interesada en la temática.

En Los Menucos se llevará adelante una jornada de capacitación sobre consumos problemáticos y el funcionamiento de la “Guía de actuación ante situaciones de consumos problemáticos en el ámbito laboral de la Administración Pública”.

La propuesta está orientada principalmente a jefaturas y áreas de recursos humanos de organismos provinciales y municipales, con el objetivo de fortalecer herramientas de abordaje y acompañamiento desde una perspectiva de cuidado y salud integral.

La actividad también estará abierta a la comunidad, por lo que desde la organización invitaron a participar a todas las personas interesadas en la temática.

La capacitación se realizará el próximo martes 19 de mayo, de 9:00 a 11:00 horas, en el Centro Comunitario Padre Stablum.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de formación e intercambio que permitan abordar de manera responsable y preventiva las situaciones vinculadas a consumos problemáticos en los ámbitos laborales y comunitarios.