Alerta por estafa virtual: usan el nombre de Camuzzi para robar cuentas de WhatsApp

Una nueva modalidad de estafa virtual comenzó a expandirse en la región y genera preocupación especialmente entre jubilados y pensionados, quienes son apuntados por delincuentes que utilizan perfiles falsos vinculados a la empresa Camuzzi para robar información personal y tomar el control de cuentas de WhatsApp.

El engaño comienza con publicidades falsas difundidas en Facebook en la localidad vecina de Villa La Angostura, donde los estafadores prometen descuentos especiales en las boletas de gas. Para generar confianza, utilizan de manera ilegal el logo oficial de la empresa distribuidora y crean perfiles similares a los reales.

Sin embargo, existe un detalle que permite detectar la maniobra: las cuentas fraudulentas se presentan bajo el nombre “Camuzzi Gas Natural”, mientras que la cuenta oficial de la empresa figura simplemente como “Camuzzi”.

La estrategia apunta principalmente a adultos mayores, aprovechando el impacto económico que representan las tarifas de gas durante los meses de mayor consumo. Aunque aun no se reportaron casos en Bariloche, al ser algo regional no se sabe el alcance del engaño.

Cómo funciona la estafa

Una vez que la víctima muestra interés en el supuesto beneficio, los delincuentes solicitan continuar la conversación por WhatsApp. Allí comienza la parte más peligrosa de la maniobra.

Los estafadores piden a la persona un código de verificación que llega por mensaje de texto (SMS), asegurando que es necesario para acceder al descuento. En realidad, ese código permite duplicar la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo y entregar el control total de la aplicación a los delincuentes.

Con ese acceso, pueden visualizar contactos, conversaciones privadas, fotos, archivos y hasta aplicaciones bancarias vinculadas al celular.

Recomendaciones para evitar caer en el engaño

Desde organismos de seguridad y distintos sectores vinculados a la prevención del ciberdelito recordaron que ninguna empresa de servicios solicita códigos privados enviados por SMS para otorgar descuentos o promociones.

Además, remarcaron que los beneficios oficiales suelen gestionarse mediante canales web verificados, trámites presenciales o plataformas oficiales como Mi Argentina.

También aconsejaron verificar siempre que los perfiles de redes sociales cuenten con la tilde azul de autenticación y evitar brindar información personal o continuar conversaciones comerciales por mensajería instantánea ante publicaciones sospechosas.

En caso de dudas, recomiendan consultar directamente con los canales oficiales de la empresa antes de compartir cualquier dato personal.