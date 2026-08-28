Yauhar se reunió con la ministra de Educación para avanzar en obras y proyectos educativos

Durante el encuentro se abordaron convenios escolares, el acondicionamiento del Aula Maker y distintas obras proyectadas para establecimientos educativos de Los Menucos.

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Educación de Río Negro, Patricia Campos, para abordar distintos temas vinculados a la educación y a la infraestructura escolar de la localidad.

Durante el encuentro se analizaron aspectos relacionados con convenios escolares y el acondicionamiento de los espacios destinados al Aula Maker, con el objetivo de continuar fortaleciendo las propuestas educativas y generar mejores condiciones para el desarrollo de actividades innovadoras y tecnológicas.

Asimismo, se avanzó en el seguimiento de distintas obras proyectadas para establecimientos educativos de Los Menucos. Entre ellas se encuentran las nuevas aulas de la Escuela Primaria N.º 292 y la segunda etapa de obras del CET N.º 34.

La reunión permitió abordar las necesidades de la comunidad educativa y continuar articulando acciones entre el Municipio y el Ministerio de Educación para acompañar el crecimiento de la infraestructura escolar local.

Desde el Municipio destacaron la importancia de mantener este tipo de encuentros de trabajo que permiten gestionar y dar seguimiento a proyectos destinados a mejorar los espacios educativos y generar mejores oportunidades para los estudiantes de Los Menucos.