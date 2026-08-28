Invierno: El Plan Calor llegó a miles de familias rionegrinas

Para muchas familias de las comisiones de fomento de Río Negro, la llegada de la leña significó mucho más que una entrega: fue la tranquilidad de poder calefaccionarse y preparar alimentos durante los días más fríos del invierno. Pobladores de distintas comisiones de fomento destacaron la importancia de contar con el recurso y el acompañamiento de la provincia.

El Plan Calor se sigue consolidando año a año. Para muchas familias, especialmente aquellas que viven en zonas rurales y parajes alejados, el acompañamiento provincial fue fundamental, sobre todo en el periodo de nevadas. La previsión y el trabajo con los comisionados permitió ganarle al invierno y estar preparados para afrontar bajas temperaturas.

Con presencia territorial, Río Negro acompañó durante el invierno a unas 10.000 personas de 2241 familias de 35 Comisiones de Fomento. Se distribuyeron más de 1.456.650 kilos de leña, más refuerzos, para garantizar calefacción en hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

El operativo implicó además un fuerte despliegue logístico posterior para el monitoreo. Los equipos técnicos recorrieron más de 9.000 kilómetros para evaluar la calidad, el stock y la distribución de la leña, además de tomar contacto directo con las comunidades y relevar sus necesidades.

La Comisionada de Naupa Huen, Mercedes Leiva, contó que “nosotros empezamos los primeros días de junio, entregamos 650 kg por familia más un refuerzo de 200 kg a causa de la intensidad del frío. La idea fue llegar a cada vecino y vecina y lo hicimos posible”.

Esther Soto, vecina del lugar y beneficiaria del programa, remarcó: “La verdad que la leña fue muy buena este año, duró mucho, me dieron además una estufa nueva que no solo nos permitió calentarnos, sino que la usamos para cocina”.

De igual manera en Siete Parajes (ex Paso Flores), Clarisa Catriman explicó que “a la leña la utilizamos para las estufas, para la cocina, estoy muy contenta porque nos ayudó mucho en invierno, sobre todo a la noche”.

En Laguna Blanca, la Comisionada Margarita Barnes aseguró que “este año se entregaron 900 kilos, de chañar y de algarrobo mezclado con sauce. Un total de 68 pobladores recibieron el beneficio. El Gobierno Provincial siempre ha estado presente y contestado todos nuestros mensajes”.

El operativo de control y distribución contó con la articulación de los Ministerios de Salud, de Seguridad y Justicia y de Gobierno, además de municipios, Protección Civil y el SPLIF, fortaleciendo una red territorial destinada a garantizar que la asistencia llegue a cada comunidad.

Con planificación, articulación territorial y una respuesta sostenida, la Provincia garantizó durante 4 meses, que la asistencia llegue a cada hogar, fortaleciendo una política pública que combina cercanía, previsibilidad y compromiso para acompañar a las familias rionegrinas y mejorar sus condiciones de vida.