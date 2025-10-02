Los Menucos: la intendenta Yauhar se reunió con la ministra de Educación

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, donde se abordaron diversos temas vinculados al fortalecimiento del sistema educativo local.

Durante el encuentro se dialogó sobre la marcha de los convenios escolares, la próxima instalación de un aula MAKER, la construcción de dos nuevas aulas para la Escuela N° 292 y la ejecución de la segunda etapa del CET N° 34.

Además, se avanzó en la planificación de nuevas ofertas educativas de cara al ciclo 2026, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación para estudiantes de la región.

La reunión reafirma el compromiso conjunto entre el Municipio y el Ministerio de Educación en seguir mejorando la infraestructura escolar y diversificando las propuestas académicas en Los Menucos.