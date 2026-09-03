Ya está disponible el pago de SIPROVE en toda la provincia

Desde este martes 2 de septiembre se encuentra disponible el pago a pensiones del Sistema Integral de Protección a la Vejez (SIPROVE) correspondiente al mes de julio para las y los beneficiarios de Río Negro.
El Ministerio de Desarrollo Humano informó que el cobro se realiza en las sucursales del Banco Patagonia a través de las tarjetas bancarias.
El Sistema Integral de Protección a la Vejez está destinado a brindar asistencia y contención a personas mayores de 60 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Las personas interesadas en realizar algún tipo de consulta pueden hacerlo mediante el teléfono 2920- 483644, o por correo electrónico a amayoresrn@gmail.com.