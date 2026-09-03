Jóvenes y adultos ya pueden preinscribirse para finalizar el secundario

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro abrió la preinscripción al Plan Fines 2026, en su línea Deudores de Materias. De esta manera, se abre una oportunidad para que jóvenes y personas adultas puedan finalizar sus estudios secundarios.

En Río Negro ya está en marcha el Plan Fines 2026, línea Deudores de Materias, una propuesta que busca acompañar a jóvenes y adultos que han culminado los estudios secundarios, pero adeudan cinco o menos espacios curriculares”, explicó la Directora de Jóvenes y Adultos, Agustina Serra.

Las inscripciones iniciaron el 31 de agosto y se extenderán hasta el 11 de septiembre: “Para este año tenemos previstas tres sedes presenciales en Cipolletti, Bariloche y General Roca y, además, una comisión virtual para poder llegar con la propuesta a los estudiantes desde diferentes lugares de la provincia”, agregó Serra.

En este sentido, indicó que “los estudiantes de aquellas localidades donde están las sedes presenciales, se anotan directamente en las escuelas; y aquellos estudiantes que residen en otras localidades de la provincia lo hacen mediante el formulario”, indicó la Directora.

Toda esta información está en la página del Ministerio de Educación: https://educacion.rionegro.gov.ar/seccion/358.

Una vez finalizado el proceso de preinscripción a las personas que cumplan los requisitos se les enviará por correo electrónico confirmando la vacante para participar de Plan Fines.

“Con este plan Río Negro afianza su compromiso con el egreso de nuestros nuestras estudiantes y la titulación de la educación secundaria. Porque para nosotros terminar la educación secundaria no es simplemente la obtención de un título, sino que abre y habilita nuevas posibilidades para seguir estudiando, para acceder a nuevas oportunidades laborales y por supuesto, para seguir fortaleciendo cada uno de los proyectos de vida”, finalizó Serra.