El Gobierno de Río Negro superó las 28.000 recargas de garrafas

Esta semana se cumplen dos meses del comienzo del operativo invernal del programa Energía en tu Hogar. Ya van 28.371 recargas realizadas hasta el 31 de julio en toda la provincia, para acompañar a las familias durante el invierno. La actualización confirma la continuidad de una política pública clave para los meses más fríos del año, con presencia territorial, planificación logística y una inversión provincial que llega de manera directa a los hogares que más lo necesitan.

Hasta el 31 de julio, el operativo demandó una inversión cercana a los $930.000.000 entre recarga de garrafas más logística de distribución y traslado.

Una respuesta que no se detiene

Durante julio, el programa sostuvo su funcionamiento incluso frente a condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana. En Bariloche y la Región Sur, pese al temporal de nieve, la Provincia mantuvo el operativo previsto y garantizó la continuidad de las recargas para las familias beneficiarias.

La decisión permitió sostener el cronograma, evitar demoras y asegurar una respuesta esencial para hogares que no cuentan con conexión a la red de gas.

Alcance provincial e inversión territorial

En los dos primeros meses, la Zona Andina concentró 18.312 recargas, con una inversión superior a los $481.000.000.

En la Línea Sur y Línea Media, se realizaron 8.520 recargas, con un desembolso de alrededor de $394.000.000 para garantizar el traslado y la distribución.

En la Zona Atlántica, el operativo alcanzó 1.539 recargas, con más de $53.000.000 invertidos en garrafas y logística.

Más de 28.000 respuestas concretas

Cada recarga representa una respuesta concreta para familias que necesitan calefaccionar sus hogares, cocinar y atravesar el invierno con mayor tranquilidad.

El operativo requiere organización, coordinación y presencia del Estado en barrios, localidades donde las distancias, el clima y la falta de acceso a servicios energéticos demandan una logística especial.

Río Negro en marcha

Energía en tu Hogar forma parte de una política del Gobierno Provincial destinada a acompañar a las familias rionegrinas que no cuentan con gas de red, garantizando presencia, organización y respuestas concretas en cada localidad.

La continuidad del operativo refleja una forma de gestionar con previsibilidad: ordenar recursos, planificar recorridos, sostener la logística y llegar a tiempo donde más se necesita.