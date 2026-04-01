Weretilneck reunió al Gabinete y definió nuevas estrategias de trabajo

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó en Viedma una nueva reunión del Gabinete Provincial en la que se definieron estrategias para sostener los servicios, garantizar el cumplimiento de los compromisos y consolidar el rumbo de la gestión, en un contexto económico complejo para todas las provincias.

En este escenario, el Gobierno avanzó en una planificación que prioriza lo necesario, lo urgente y lo estratégico, con un eje claro: cuidar los recursos públicos y asegurar respuestas concretas a los rionegrinos en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y obra pública.

Luego del encuentro, el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, explicó que junto al Ministerio de Hacienda se analizó el contexto económico actual. “Todas las provincias están atravesando una situación compleja producto de la recesión. Hay bajo consumo, menor cantidad de ventas y menos recaudación, y todo esto impacta directamente en los ingresos”, señaló.

En ese marco, remarcó que la Provincia trabaja sobre un diagnóstico profundo para tomar decisiones con criterios de eficiencia, orden y responsabilidad, garantizando el funcionamiento del Estado y la continuidad de las políticas públicas.

Ríos también destacó el posicionamiento de Río Negro en el escenario nacional: “Junto a Neuquén, somos de las provincias que están generando empleo y atrayendo inversiones, lo que nos marca como una provincia distinta. Sin embargo, eso no quita que estemos enfocados en la gestión diaria y en dar respuesta a nuestros vecinos”.

urante la reunión se repasaron los principales ejes de gestión y se avanzó en nuevas líneas de acción vinculadas a proyectos normativos que serán anunciados próximamente, en el marco de una provincia que ordena sus cuentas y planifica su desarrollo.

Finalmente, Ríos destacó la incorporación de Nahuel Astutti al Gabinete provincial, quien estará al frente de la Secretaría de Estado de Juventud, Deportes y Cultura. “Es un perfil joven que se suma con la mirada puesta en generar políticas que interpreten las demandas de los jóvenes. Creemos que va a aportar una visión clave para fortalecer las acciones del Estado en este sector”, concluyó.

De este nuevo encuentro participaron además el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; los Ministros de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Salud, Demetrio Thalasselis; de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; de Modernización, Milton Dumrauf; de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena; la Secretaria de Estado de Energía, Andrea Confini; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; el Secretario de Medios, Gustavo Glave; y la Secretaria Legal y Técnica, María Julia Mosquera.