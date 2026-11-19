El Gobernador Alberto Weretilneck envió un proyecto de ley para jerarquizar la actual Secretaría de Trabajo y convertirla en Secretaría de Estado, con rango ministerial. La iniciativa busca darle mayores competencias en los grandes proyectos productivos, fortalecer la generación de empleo, ampliar las oportunidades de capacitación y garantizar que las grandes inversiones se traduzcan en más trabajo para los rionegrinos.

La propuesta forma parte de una decisión estratégica para acompañar la transformación económica que atraviesa Río Negro, impulsada por proyectos como Vaca Muerta Oil Sur, Argentina LNG, Calcatreu y otras inversiones energéticas, mineras e industriales.

En este nuevo escenario, la Provincia busca consolidar una política laboral con mayores atribuciones para intervenir directamente en los grandes proyectos, con más capacidad de planificación, articulación con el sector privado y presencia territorial, anticipando las necesidades del mercado de trabajo y preparando a los trabajadores para las oportunidades que se están generando.

“Río Negro está viviendo una transformación histórica y tenemos que seguir adaptando el Gobierno para acompañarla. No alcanza con que lleguen inversiones: queremos que esas inversiones generen más empleo para nuestra gente, que nuestros jóvenes tengan oportunidades y que los trabajadores rionegrinos puedan capacitarse más y ser protagonistas de esta nueva etapa”, expresó Weretilneck.

La nueva Secretaría de Estado de Trabajo tendrá entre sus prioridades fortalecer la formación profesional, impulsar programas de empleo joven, promover la inserción laboral y articular capacitaciones con empresas, sindicatos, universidades e instituciones educativas. También permitirá profundizar los controles sobre el cumplimiento de la Ley 80/20, que establece la prioridad de contratación de mano de obra rionegrina, y reforzar las tareas de fiscalización, seguridad laboral y protección de los derechos de los trabajadores.

“Queremos que el Estado tenga más intervención directa en los grandes proyectos productivos, desde las primeras etapas de planificación hasta su ejecución y funcionamiento. Tenemos que anticiparnos, saber qué perfiles laborales se van a necesitar, preparar a nuestros trabajadores y garantizar que cada inversión se convierta en oportunidades concretas para los rionegrinos”, sostuvo el Gobernador.

La iniciativa también contempla una reorganización institucional para el actual Ministerio de Gobierno y Trabajo, que pasará a denominarse Ministerio de Gobierno, potenciando sus competencias políticas, institucionales, municipales y registrales.

“Estamos construyendo una provincia que crece, produce y genera oportunidades. Y ese crecimiento tiene que seguir llegando a cada localidad, a cada trabajador y a cada familia. Jerarquizar el trabajo es poner el empleo rionegrino en el centro de nuestro proyecto de desarrollo”, concluyó Weretilneck.

El proyecto establece que la nueva estructura comenzará a funcionar el 1 de enero de 2027, una vez aprobada la ley, y constituye un nuevo paso en la consolidación de un Estado provincial preparado para acompañar el crecimiento productivo, promover el empleo formal y garantizar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los rionegrinos.