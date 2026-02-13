Weretilneck convocó a sesión extraordinaria de la Legislatura

El Gobernador Alberto Weretilneck convocó a la Legislatura de Río Negro a sesión extraordinaria para el 27 de febrero a las 8, con el objetivo central de dar tratamiento al proyecto de ley que ratifica el acuerdo estratégico para el desarrollo del proyecto Argentina LNG en la provincia.

La convocatoria, formalizada por el Decreto 122/26 en el marco de las facultades constitucionales del Ejecutivo, se realiza debido a que la Legislatura se encuentra fuera del período ordinario de sesiones.

Además, se tratará el proyecto que modifica la Ley de Ministerios, buscando darle un fuerte protagonismo a la juventud con un área específica dentro del Gobierno (con rango ministerial) que impulse políticas públicas integrales para las y los jóvenes, con eje en la formación, el empleo y los espacios de encuentro.

Argentina LNG: paso institucional para un proyecto estratégico

El Proyecto de Ley N° 76/2026 propone ratificar en todos sus términos el Acta Acuerdo celebrada entre la Provincia de Río Negro, Argentina LNG e YPF, y declarar de interés público el proyecto y todas las obras vinculadas a su ejecución.

Se trata de un paso institucional determinante para consolidar el desarrollo de una de las inversiones energéticas más importantes del país, que posiciona a Río Negro como puerta de salida de la energía argentina al mundo.

Adecuación de la Ley de Ministerios

En segundo término, se tratará el Proyecto de Ley N° 75/2026, que propone modificar la Ley de Ministerios para modernizar la estructura del Poder Ejecutivo y darle mayor protagonismo a las juventudes.

La iniciativa impulsa la creación de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, como ámbito específico para diseñar y articular políticas públicas integrales orientadas a la formación, el empleo, la participación y la generación de espacios de encuentro.

El proyecto también contempla una reorganización de competencias sin crear nuevas estructuras ni cargos, incluyendo el desdoblamiento del Ministerio de Desarrollo Humano, la redefinición del Ministerio de Gobierno y Trabajo, el traspaso de Turismo a Desarrollo Económico y Productivo y la ampliación de funciones en áreas estratégicas.

Declaración de interés para el MXGP 2026

Finalmente, también se incluirá el Proyecto de Declaración N° 52/2026, que propone declarar de interés deportivo, turístico, económico y social la realización del Campeonato Mundial de Motocross MXGP Argentina YPF 2026, que se disputará el 7 y 8 de marzo en San Carlos de Bariloche.

El evento representa una oportunidad de promoción internacional para la provincia y un impulso para el turismo en la región andina.