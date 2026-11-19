Con prioridades vinculadas a la salud, educación, seguridad e infraestructura, el Gobernador Alberto Weretilneck elevó a la Legislatura el Presupuesto 2027. “Vamos a seguir estando en todos los municipios y comisiones de fomento, con obras que mejoran vidas”, aseguró el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.

El Presupuesto 2027 prevé recursos por $4,77 billones y mantiene el equilibrio fiscal, con el foco puesto en seguir acompañando el crecimiento productivo en cada punto de Río Negro.

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó que “es un esfuerzo enorme por parte del Gobierno provincial conservar la política de la obra pública, la cual es muy necesaria para generar empleo y a su vez para recuperar y fortalecer todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las localidades, lo cual les permite tener una visión de desarrollo, crecimiento y futuro”.

Ríos, en declaraciones radiales, agregó que “desde la Provincia tenemos el desafío de incorporar todo lo que tiene que ver con las rutas nacionales y tenemos el desafío enorme de recuperar la 22 y la 151, que hoy representan un dolor de cabeza para muchos vecinos, productores y estudiantes que tienen que transitar unas rutas que están abandonadas hace años y que el Gobierno tomó la decisión de recuperar”.

En esta línea, el funcionario explicó que “esto demanda una inversión importante, no sólo del presupuesto provincial sino que también estamos trabajando en la búsqueda de inversiones para avanzar en la aprobación de una fuente de financiamiento que nos va a permitir tener una acción más inmediata. No alcanza solo con mejorar el estado de la calzada, sino que necesita repensarse, por eso estamos trabajando en definir las rutas que necesitamos no sólo ahora sino dentro de 20 años”.

Por último, el Ministro mencionó que “no está previsto el aumento de impuestos provinciales, lo cual es una buena noticia para el sector privado ya que hoy es un área que genera empleo e inversiones en la Provincia y esto ayuda y oxigena para que el privado pueda seguir invirtiendo en Río Negro y generando fuentes de trabajo”.

Mediante el Presupuesto 2027, el Gobierno de Río Negro sostiene la inversión pública y garantiza los recursos necesarios para fortalecer los servicios esenciales, impulsando el desarrollo de las localidades y acompañar el crecimiento productivo en toda la provincia.