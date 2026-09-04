Weretilneck logró respaldo para la Emergencia Vial en las rutas 22 y 151

Por amplia mayoría, la Legislatura aprobó la declaración de la Emergencia Vial Provincial para las rutas nacionales 22 y 151, una de las herramientas impulsadas por el Gobernador Alberto Weretilneck para responder con mayor rapidez al deterioro de ambos corredores.

Durante la votación en particular, la declaración obtuvo 33 votos a favor y 8 en contra. La rechazaron los legisladores Marcela González Abdala, Santiago Ibarrolaza, Martina Lacour, Daniel Sanguinetti, Leandro García, Luis Ivancich, María Alejandra Más y Gabriela Picotti.

El Gobernador valoró el acompañamiento de las y los legisladores que respaldaron la iniciativa y destacó que se trata de una herramienta que permitirá acortar los tiempos administrativos y facilitar las intervenciones urgentes. “La emergencia no significa actuar sin controles, sino contar con procedimientos más ágiles para responder ante situaciones que no pueden esperar”, afirmó Weretilneck.

La emergencia tendrá 1 año de vigencia y alcanzará toda la extensión de las rutas 22 y 151 dentro del territorio rionegrino. Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, el mantenimiento, la planificación y la ejecución de las obras sobre los tramos que la Provincia vaya incorporando.

La herramienta permitirá ejecutar obras de reparación, mantenimiento, señalización, repavimentación y mejoramiento vial en los sectores que presenten situaciones de urgencia o riesgo para los usuarios.

La declaración de la emergencia no implica que Río Negro asumirá inmediatamente toda la extensión de ambas rutas. La incorporación será progresiva y cada tramo deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que establezcan sus condiciones y las responsabilidades asumidas.