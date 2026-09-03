Nuevas obras y más viviendas para Comallo

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Raúl Hermosilla confirmaron el inicio de una nueva obra de cordón cuneta y veredas en Comallo, para la que la Provincia aportó $40 millones. Además, se destinaron más de $4 millones para completar 12 viviendas que se encuentran en su etapa final.

La obra de infraestructura urbana contempla 3.800 metros de cordón cuneta y veredas en distintos sectores de la localidad. Los trabajos comenzarán el 7 de septiembre sobre la Avenida San Martín, entre Padre Miche y Mosconi, y luego continuarán en otros puntos.

Los trabajos no solo mejoran la infraestructura de Comallo, sino que también permiten sostener la obra pública, generar empleo local y dinamizar la economía de la localidad.

“Son obras concretas, que mejoran la vida cotidiana y acompañan el crecimiento de Comallo. La Provincia está presente con recursos propios, trabajando junto al Municipio para dar respuestas que la comunidad necesita”, señaló Weretilneck.

Hermosilla destacó el acompañamiento provincial y remarcó que las obras permitirán seguir mejorando distintos puntos del pueblo. “Para nosotros es muy importante poder sostener este ritmo de trabajo. Son obras que ordenan, mejoran nuestros barrios y que podemos concretar gracias al acompañamiento permanente de la Provincia”, expresó