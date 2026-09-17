Weretilneck lanzó Tu Vocación: dónde estudiar y qué elegir en Río Negro

por

El Gobernador Alberto Weretilneck presentó Tu Vocación, una nueva plataforma que reúne en un solo lugar la oferta educativa de Río Negro para que estudiantes puedan conocer qué estudiar, dónde hacerlo y encontrar herramientas para proyectar su futuro.

La iniciativa fue desarrollada por la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades (UPEU) y permite explorar carreras de grado, tecnicaturas, profesorados y formaciones profesionales disponibles en distintas localidades de la provincia.

“Tu futuro lo podés encontrar en esta página”, expresó Weretilneck en sus redes sociales, donde mostró cómo ingresar a la plataforma y recorrer las distintas opciones disponibles.

Toda la oferta educativa, en un mismo lugar

El portal surgió a partir de un relevamiento realizado por la UPEU sobre la oferta educativa existente en Río Negro. Durante ese trabajo se detectó que la información estaba distribuida entre numerosos sitios y plataformas.

A partir de esa necesidad, la Provincia sistematizó las propuestas y desarrolló un portal de búsqueda simple y accesible que concentra la información en un mismo espacio.

El relevamiento contempló universidades e institutos presentes en Río Negro, Institutos Técnicos Superiores, Institutos de Formación Docente Continua e instituciones educativas privadas con propuestas de validez oficial.

Tu Vocación busca así acompañar una decisión clave para miles de jóvenes: elegir una carrera y encontrar dónde estudiarla. Al mismo tiempo, permite conocer la oferta formativa disponible y contar con más herramientas para proyectar el futuro en Río Negro.

Con esta nueva plataforma, la Provincia suma una herramienta concreta para acercar oportunidades, facilitar el acceso a la información y acompañar a quienes están dando sus primeros pasos en la construcción de su futuro educativo y profesional.

Noticias relacionadas: