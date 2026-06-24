Estudiantes de Río Negro comenzaron a proyectar su futuro

Ya se encuentra en marcha “Proyectar Futuro. Orientación vocacional y proyecto de vida”, una propuesta del Gobierno de Río Negro que actualmente acompaña a 800 estudiantes de toda la provincia mediante un equipo de profesionales que los guía en la planificación de su futuro una vez finalizada la Educación Secundaria. La iniciativa forma parte del acompañamiento que el Gobierno Provincial brinda a jóvenes rionegrinos en la construcción de sus proyectos de vida.

En este sentido, la especialista e integrante del equipo de Proyectar Futuro, Vanesa Cayuqueo, indicó que se trata de “una propuesta gratuita que está destinada a todos los estudiantes de educación secundaria que están en el último año. La idea es acompañar mediante un grupo de profesionales al armado del proyecto de vida de estos estudiantes que están próximos a tomar esa decisión”.

Las jornadas de encuentro comenzaron este mes y cuentan con un total de 800 inscriptos. En este marco, “estamos muy expectantes en el tránsito de este proceso. Actualmente los talleres se desarrollan de manera grupal y en la virtualidad. A través de encuentros semanales, vamos acompañando lo que tiene que ver con la construcción del proyecto vocacional”, agregó Cayuqueo.

Actualmente, el equipo está conformado por 15 profesionales que coordinan los talleres semanales. “Si bien la modalidad es de taller y nosotros priorizamos la grupalidad como espacio para escucha y para construcción de este proyecto de los estudiantes, también ofrecemos instancias individuales en el sentido de lograr tener un contacto con esos estudiantes interesados y conocer qué expectativas tienen sobre el espacio”, explicó la profesional.

“La idea es que ellos puedan implicarse en este proceso de construcción de una decisión a futuro y nosotros como profesionales, hacer ese acompañamiento”, subrayó.

Toda la propuesta se desarrolla a través de la plataforma del Ministerio de Educación (educacion.rionegro.gov.ar), que funciona como espacio de intercambio entre los profesionales y los estudiantes. Además, cada grupo cuenta con un espacio de comunicación por WhatsApp coordinado por el profesional a cargo, de acuerdo con cada localidad.

“En la plataforma los estudiantes pueden visibilizar todo su proceso, en relación al proyecto vocacional ocupacional de cada uno”, agregó Cayuqueo.

Finalmente, la especialista señaló que durante los encuentros también se brinda información sobre la oferta académica provincial, las oportunidades de formación profesional y las características del mundo laboral en Río Negro.

“Este miércoles ya empezamos con nuestro tercer encuentro, en estos talleres grupales y virtuales, también estamos empezando a tener contacto con aquellos estudiantes que todavía no se sumaron, así que los invitamos a que se sumen, a que participen y a que estén atentos a sus correos electrónicos porque suele suceder que los contacten desde el Ministerio de Educación”, finalizó.

De Proyectar Futuro participan estudiantes de 4° año de Escuelas para Jóvenes, de 5° año de las ESRN y de 6° año de los CET, tanto de instituciones públicas como privadas. La propuesta se desarrolla principalmente en modalidad virtual y grupal, con encuentros sincrónicos coordinados por profesionales especializados en orientación vocacional. A lo largo del proceso se realizarán 13 encuentros virtuales, además de una instancia final presencial organizada en cada Consejo Escolar.