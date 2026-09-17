Jacobacci: capacitan sobre manejo de majadas ovinas y caprinas

La jornada estuvo destinada a productores rurales de la localidad y estudiantes de 6° año del CET N° 26, con contenidos vinculados a nutrición, pastizales, sanidad y herramientas de financiamiento.

En Jacobacci se llevó adelante una nueva jornada de capacitación en el marco del taller de Manejo de Majada Ovina y Caprina, destinada a productores rurales de la localidad y estudiantes de 6° año del CET N° 26.

Durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos vinculados a la actividad ganadera, entre ellos nutrición animal, manejo de pastizales, prácticas ganaderas, sanidad y líneas de financiamiento disponibles para el sector productivo.

La capacitación estuvo a cargo de Miguel Jazmín, Jonatan Cuevas, María Eugenia Chameli y Oscar Díaz, profesionales y técnicos pertenecientes a distintas instituciones locales y regionales.

La propuesta permitió compartir conocimientos y herramientas destinadas a fortalecer las prácticas productivas y contribuir a una mejor preparación de productores y futuros técnicos vinculados a la actividad ovina y caprina.