Weretilneck: “La patota y el escrache son inadmisibles en la Argentina de hoy”

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, repudió los agravios e insultos contra las y los legisladores durante la sesión de ayer, así como el hostigamiento denunciado por el legislador Juan Murillo al finalizar la jornada, cuando fue increpado por dirigentes de UNTER en una estación de servicio de Viedma. Calificó estas conductas como “antidemocráticas” y cuestionó el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad de trabajar por la educación y la formación de los chicos.

“La patota y el escrache son inadmisibles en la Argentina de hoy”, expresó el mandatario al rechazar los episodios denunciados.

Las y los legisladores viedmenses sufrieron el hostigamiento constante de dirigentes de UNTER durante el desarrollo de la sesión, en la que se aprobó por amplia mayoría la libre elección de obra social para los trabajadores estatales. El mismo hostigamiento sufrieron la presidenta de IPROSS, Ivana Porro, y su equipo de trabajo, quienes se acercaron a presenciar el debate.

Concluida la jornada, el hostigamiento continuó fuera de la Legislatura. Murillo señaló públicamente que dirigentes de UNTER lo rodearon, insultaron e intimidaron cuando fue a cargar combustible en Viedma. El episodio fue grabado y publicado en redes sociales vinculadas a la conducción del sindicato docente.

“La representación gremial no da derecho a intimidar a nadie. Ninguna diferencia política o sindical justifica el apriete ni el hostigamiento a los representantes elegidos por los rionegrinos. La conducción de UNTER debe asumir su responsabilidad frente a estas conductas y repudiarlas con claridad”, manifestó el Gobernador.

Para Weretilneck, resulta especialmente grave que quienes deben educar y formar a nuestros niños recurran a comportamientos que desconocen el respeto y la convivencia democrática. “La responsabilidad de enseñar también exige dar el ejemplo y respetar a quienes piensan distinto”, dijo.

El Gobierno de Río Negro reafirma su defensa de la libertad de expresión, la libertad sindical y el funcionamiento de las instituciones democráticas, así como del derecho de las y los legisladores a ejercer su tarea sin ningún tipo de intimidación. “El patoterismo no puede condicionar el debate público ni las decisiones de los representantes elegidos por los rionegrinos”, finalizó.