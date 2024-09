López: “La UNTER radicaliza el conflicto y el kirchnerismo saca su rédito político”

“Lo que pasó en la Legislatura fue un bochorno”, resaltó el presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López, al referirse a los hechos de violencia ocurridos frente al Parlamento, incentivados por la conducción del gremio UNTER y los legisladores de Vamos con Todos.

“No son los docentes. Es la UNTER la que radicaliza el conflicto continuamente porque tienen una disputa de sectores internos, y el kirchnerismo se sube a esta radicalización para ver si puede llevar un beneficio para su partido. Mientras tanto, nosotros desde el Gobierno lo que estamos buscando es mejor calidad educativa y que los chicos estén todo el tiempo posible en la escuela”, dijo el jefe de bancada.

López opinó que el gremio “tenía todo el derecho a manifestarse en forma pacífica, pero no había necesidad de tirarle a la policía con los troncos que tenían para hacer hamburguesas, no había necesidad de tirarle botellas con agua o pegarle con los palos de las banderas. Había que manifestarse y nada más”, señaló.

“El problema fue que el legislador José Luis Berros con algunos más salían del recinto a agitar y volvían después diciendo que estaban reprimiendo, que querían suspender la sesión. Y en realidad nosotros estamos ahí sesionar y sancionar leyes y nada más”, remarcó en diálogo con Radio Patagonia de Carmen de Patagones.

Recordó que la UNTER definió el paro “porque no quiere que haya un control externo sobre el ausentismo, porque había un abuso y un exceso en el uso de licencias que estaba provocando obviamente fallas en el sistema” y aclaró: “Estoy convencido de que la gran mayoría de los docentes no abusan, ni falsean, ni trampean el sistema y que están de acuerdo y quieren que aquellos que son pícaros no sean beneficiados, mientras los demás van a trabajar”.

“Cuando nosotros dijimos que íbamos a tratar esta ley declararon un paro a la expectativa por si se sancionaba una ley, y entre hoy y ayer otros dos días de paro por un control de ausentismo. ¿Es tan raro o tan loco que se controle a aquellos que piden licencia por qué no les corresponde? En cualquier trabajo, cuando uno no concurre a trabajar le descuentan el día o lo tiene que justificar. Y si es injustificado, le harán un sumario”, señaló.

“Me parece que el principal objetivo y la principal obligación que tiene un Estado es garantizar derechos, entre ellos el de la educación. Si el gremio docente, por una cuestión político gremial o político partidaria de pertenencia al kirchnerismo, lo único que quiere es sacar réditos políticos perjudicando a las y los alumnos, entonces nosotros no vamos a estar de acuerdo”, manifestó.

López descartó que esta medida viole el derecho a huelga y explicó que en el Poder Judicial y en el sector de salud se implementa el mismo sistema. “Estoy convencido que la cantidad de docentes en las escuelas va a ser mucho mayor de lo que se exige con la guardia, porque hoy la UNTER toma de rehenes no solo a los alumnos, sino también a los propios docentes que quieren ir a dar clase y no pueden, porque no le abren la escuela”, dijo.

“El Gobierno de Río Negro paga los mejores salarios del país, en tiempo y forma, con un reconocimiento del 20% de adicional por ubicación a 17.000 docentes, transportando a 17.000 alumnos todos los días. Muchos chicos van a la escuela a comer y capaz que es el único plato de comida que tienen en el día. Si los chicos no están en la escuela, tienen que estar en la calle, o los padres no pueden salir a trabajar porque los chicos no tienen donde quedarse. Entonces me parece que lo que estamos haciendo es dañar enormemente a los alumnos por un capricho de UNTER”, finalizó.