Weretilneck: “Esta decisión permitirá que IPROSS siga mejorando y compita con otras obras sociales”

La libertad de elegir y pagar su obra social para estatales rionegrinos representa un desafío y una oportunidad para el IPROSS: el proceso de mejora que atraviesa le brinda las condiciones necesarias para competir con prepagas y sindicales. “Esto obliga a IPROSS a seguir mejorando su prestación, dando respuestas ágiles y de calidad a sus afiliados frente a la competencia” destacó el Gobernador Weretilneck.

“Creemos que el IPROSS tiene todas las condiciones para competir en el mercado, por los servicios que brinda, por ello tomamos la decisión de darle la libertad para que cada agente público pueda elegir y pagar la obra social que decida” afirmó el Mandatario en diálogo con los medios y agregó que esto “permitirá que siga creciendo”.

Con más de 130.000 afiliados de manera directa e indirecta, la obra social provincial podrá afianzar su proceso de mejora: “Sabemos que hoy IPROSS cuenta con muy buena cobertura en discapacidad, diabetes, también se incrementó la cobertura en medicamentos” aseguró Weretilneck y reafirmó que “esta decisión de abrir la competencia se centra en la buena respuesta que está dando actualmente”.

El proyecto de ley representa un beneficio para todas las partes: para IPROSS significa acentuar su proceso de mejora, consolidando su prestación en beneficio de los afiliados; mientras que los agentes tendrán la libertad de elegir y pagar la obra social que consideren más conveniente para ellos y su grupo familiar.

“Esta decisión representa un cambio histórico para IPROSS, que ahora podrá competir con el resto de las obras sociales. Desde su fundación, nunca contó con esta posibilidad y creemos que tiene todas las condiciones para hacerlo de la mejor manera” sintetizó el Gobernador.