Weretilneck lleva a la Legislatura la libre elección de obra social para trabajadores estatales

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció el envío a la Legislatura del proyecto de ley que propone habilitar la libre elección de obra social para el personal estatal, eliminando la obligatoriedad de contar con IPROSS.

“IPROSS está cambiando permanentemente. Ahora damos un paso más: libertad de elección para las y los agentes públicos de la provincia”, sostuvo el Gobernador.

La iniciativa incorpora el derecho de opción para los afiliados directos, tanto activos como pasivos. Quienes decidan ejercerlo podrán derivar sus aportes y contribuciones, junto con la cobertura de su grupo familiar primario.

LIBERTAD PARA ELEGIR LA OBRA SOCIAL



Vamos a enviar a la Legislatura un proyecto para que los trabajadores y jubilados estatales de Río Negro puedan elegir su obra social y dejen de estar obligados a permanecer en IPROSS.



Queremos un @Iprossrionegro mejor, más moderno y con… pic.twitter.com/DTQMHoxNyL — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) September 10, 2026

La opción deberá incluir a todo el grupo familiar a cargo. Una vez realizado el cambio, el afiliado deberá permanecer al menos 12 meses en la entidad seleccionada.

Cumplido ese plazo, podrá optar por otra entidad habilitada o reincorporarse a IPROSS como afiliado obligatorio directo.

El proyecto también garantiza la continuidad de la atención. Si la cobertura elegida cesa por motivos ajenos al afiliado, la reincorporación a IPROSS será automática. Además, los tratamientos en curso deberán continuar sin interrupciones durante el proceso de cambio.

La medida se suma al proceso de cambios que viene llevando adelante IPROSS, con la incorporación de nuevas herramientas digitales, el pago de coseguros desde el teléfono y la ampliación de distintas coberturas, entre ellas las vinculadas a medicamentos.

“Río Negro está cambiando. Río Negro tiene rumbo”, concluyó Weretilneck.