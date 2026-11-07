El Gobierno canceló más de $25.096 millones a municipios y comisiones de fomento

Culminó en tiempo y forma el esquema de transferencias correspondientes a septiembre a los municipios y comisiones de fomento de toda la provincia, por un total de $25.096.815.399, entre Coparticipación Municipal de Impuestos, Tasas Municipales e Hidrocarburos.

Los pagos combinaron anticipos diarios con una liquidación final acreditada el viernes 30 de octubre. De esta manera, la Provincia cumplió con las transferencias correspondientes al período y garantizó el ingreso de recursos a los gobiernos locales.

En concepto de Coparticipación Municipal de Impuestos se distribuyeron más de $24.000 millones. De ese total, $10.241.283.178 se transfirieron mediante el sistema de anticipos diarios, entre el 1 y el 30 de octubre, mientras que la liquidación final representó una erogación de $13.815.057.327, acreditada a los 39 municipios y las 36 comisiones de fomento.

A estos recursos se sumaron $413.630.531 en concepto de Tasas Municipales y $626.844.364 correspondientes a Hidrocarburos (6,5%), completando el monto total transferido durante el período.

El esquema de anticipos diarios y liquidación final permite que los municipios y las comisiones de fomento cuenten con un flujo regular de recursos para atender sus compromisos, sostener el funcionamiento de sus administraciones y responder a las necesidades de cada comunidad.

Desde el Ministerio de Hacienda se destacó que las transferencias se realizan en cumplimiento de la Ley de Coparticipación y su Decreto Reglamentario. La planificación financiera y el cumplimiento de estas obligaciones fortalecen la previsibilidad de los gobiernos locales y su capacidad para administrar los recursos y gestionar las demandas de sus comunidades.