Pilcaniyeu:Cornejo recibió al ministro Juan Pablo Muena para avanzar con gestiones

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, Juan Pablo Muena, con el objetivo de avanzar en distintos temas vinculados al desarrollo de la localidad.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Municipio y contó además con la participación del subsecretario de Municipios, Néstor Ayuelef.

Durante la reunión, las autoridades repasaron diversos ejes de la agenda de gestión y analizaron acciones que se llevan adelante de manera conjunta entre el Municipio y el Gobierno de Río Negro, con el propósito de dar continuidad a proyectos y políticas destinadas a beneficiar a la comunidad de Pilcaniyeu.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la importancia del trabajo articulado con la Provincia para fortalecer las gestiones y continuar impulsando iniciativas que contribuyan al crecimiento y al desarrollo de la localidad.