Weretilneck definió las prioridades de gestión junto a su Gabinete

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó una nueva reunión de Gabinete en la que se repasaron los principales ejes de gestión y las acciones previstas para los próximos meses, con foco en una agenda legislativa para modernizar el Estado, el desarrollo de la infraestructura vial y el impulso al Tren del Valle.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, explicó que el encuentro permitió coordinar el trabajo de las distintas áreas del Gobierno y compartir el estado de avance de las principales políticas públicas que lleva adelante la Provincia.

La Provincia apunta a seguir modernizando al Estado

Banacloy adelantó que el Ejecutivo trabaja en una serie de proyectos que serán enviados a la Legislatura a partir de agosto. Entre ellos se encuentran iniciativas vinculadas con la modernización del Estado, la infraestructura y la promoción de inversiones turísticas, además de modificaciones en el sistema de habilitaciones de carnes para los establecimientos correspondientes.

El funcionario indicó que estas propuestas buscan simplificar procesos administrativos y brindar herramientas que mejoren la prestación de servicios para la ciudadanía.

Traspaso de rutas nacionales a la provincia

Otro de los temas centrales fue el trabajo que lleva adelante la Provincia para concretar el traspaso de rutas nacionales, con especial atención sobre las Rutas Nacionales 22 y 151, consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y energético de Río Negro.

En ese sentido, Banacloy señaló que la planificación contempla una mirada de mediano plazo para mejorar la infraestructura vial y dar respuesta a una demanda histórica de las y los rionegrinos.

Poner en valor al Tren del Valle, otro de los ejes

Durante la reunión también se analizó el proyecto de desarrollo del Tren del Valle, que prevé una primera etapa de vinculación entre General Roca, Cipolletti y Neuquén, con el objetivo de mejorar la movilidad diaria de trabajadores y estudiantes y complementar el sistema de transporte regional.

Repaso de obras en el territorio

Finalmente, el gabinete revisó el estado de las principales obras que se ejecutan en distintas localidades de la provincia, entre ellas la terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche, obras de saneamiento, infraestructura hospitalaria, mejoras en el acceso al agua y el ingreso al aeropuerto de la ciudad.

Asimismo, se realizó un repaso general de los programas que llevan adelante las distintas áreas del Gobierno Provincial, entre ellos los vinculados a educación y desarrollo, con el objetivo de mantener una agenda coordinada y focalizar las acciones de cada ministerio en las necesidades de la comunidad.