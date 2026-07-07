Provincia licita nueva obra de gas para beneficiar a 40 familias en Comallo

El Gobierno de Río Negro realizará el próximo 22 de julio la apertura de sobres para expandir el servicio en la localidad. Con un presupuesto oficial superior a $121 millones, la obra brindará cobertura directa a los hogares de los barrios Alto Comallo, 12 Viviendas y de las calles Nahuel Huapi y 1º de Mayo.

Esta nueva intervención resulta esencial para proteger la salud de los pobladores y dotar a la comunidad de las condiciones básicas frente a las bajas temperaturas. De esta manera, el Estado provincial da respuesta a una necesidad histórica y asegura un impacto directo en el día a día de los vecinos.

Para materializar este objetivo, la Provincia destina recursos propios por un total de $121.757.677 a través del Plan Gas Rionegrino, un programa diseñado y ejecutado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Con rumbos claros y capacidad de gestión, Río Negro demuestra con hechos que funciona, transforma la inversión pública en oportunidades reales y acompaña el desarrollo armónico de todas sus localidades.

Las empresas interesadas en consultar o adquirir los pliegos licitatorios podrán hacerlo en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro (Buenos Aires 4, Viedma), a través del teléfono 0800-222-3595 o en la página web oficial: https:// obrasyserviciospublicos. rionegro.gov.ar/compras-y- licitaciones