Fortalecimiento Municipal para el crecimiento de las localidades

En el marco de la visita de 30 intendentes de Río Negro a las obras del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, destacó el alcance del Programa de Fortalecimiento Territorial de Municipios, una iniciativa provincial destinada a acompañar a los gobiernos locales frente a los nuevos desafíos de crecimiento, desarrollo urbano y transformación de sus comunidades.

El programa propone fortalecer las capacidades municipales mediante herramientas vinculadas a la planificación, la capacitación, la modernización y el desarrollo tecnológico.

Este parte de una mirada integral sobre el desarrollo de cada localidad, entendiendo que el crecimiento requiere planificación, mejores capacidades de gestión y proyectos pensados según las características de cada región. En ese marco, el programa contempla líneas para formación de equipos municipales, digitalización de trámites, incorporación de sistemas de gestión, planificación territorial y urbana, desarrollo de proyectos técnicos y herramientas de transparencia.

“Estamos pensando en municipios que puedan anticiparse a los cambios y planificar su crecimiento con una mirada de largo plazo. No se trata solamente de incorporar tecnología o capacitar equipos, sino de pensar integralmente cómo crecen nuestras ciudades, dónde se proyectan los servicios, cómo construimos comunidad y qué necesita cada región para desarrollarse de acuerdo con su propia realidad”, señaló Almonacid.

La funcionaria destacó que la iniciativa se inscribe en la mirada estratégica que viene llevando adelante el Gobierno Provincial: “Río Negro está atravesando una etapa de enormes oportunidades y necesitamos que ese desarrollo llegue de manera ordenada a cada localidad. Queremos trabajar junto a los municipios en propuestas genuinas, construidas desde el territorio, porque fortalecer las capacidades locales es también garantizar mejores respuestas para los vecinos y proyectar comunidades preparadas para el futuro”.