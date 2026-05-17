Gabinete provincial: repaso de gestión y prioridades para lo que viene

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó en Viedma una nueva reunión del Gabinete Provincial, en la que se realizó un repaso integral de las principales líneas de gestión y se definieron ejes de trabajo para los próximos meses, con foco en el control del gasto, la continuidad de la obra pública y la presencia en cada rincón, escuchando las inquietudes de la comunidad.

Uno de los puntos centrales fue el seguimiento del control de gastos en todos los Ministerios, buscando fortalecer la administración eficiente de los recursos públicos en un contexto financiero complejo. También se analizó el avance de las negociaciones paritarias, que se desarrollan en base a la evolución del índice de precios.

Tras el encuentro, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó que cada área expuso los avances de sus políticas y programas, en línea con los lineamientos planteados por el Gobernador Alberto Weretilneck.

Durante la reunión se puso especial énfasis en sostener la presencia en todas las localidades, escuchando y tomando nota de las inquietudes y necesidades de la población. Se destacó la importancia del programa Cerca, impulsado por la Secretaría General, que apunta a fortalecer la presencia del Estado en distintas localidades, facilitando el acceso de la comunidad a trámites y servicios.

“El objetivo es que cada rionegrino y rionegrina pueda tener al Estado cerca, resolviendo problemáticas concretas y mejorando su calidad de vida”, señaló Echarren. Se ratificó la importancia del trabajo articulado entre los distintos ministerios y con los municipios, sosteniendo un diálogo permanente que respeta las autonomías locales y permite atender las demandas específicas de cada comunidad.

Obras públicas y desarrollo de infraestructura

En materia de infraestructura, se repasaron los avances del plan de obra pública, con especial foco en proyectos financiados por organismos internacionales y en la construcción de hospitales en distintas localidades.

Entre las obras destacadas, se informó la firma del contrato para el nuevo hospital de Darwin, el inicio de trabajos en Barda del Medio y Sierra Colorada, y la próxima firma para la construcción del hospital de Dina Huapi.

Además, se remarcó la continuidad de programas de saneamiento y el impulso a nuevas redes de gas natural, consideradas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población.

Participaron el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; los Ministros de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Salud, Demetrio Thalasselis; de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; de Modernización, Milton Dumrauf; de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; la Secretaria de Estado de Energía, Andrea Confini; el Secretario de Juventud Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; el Secretario de Medios, Gustavo Glave; y la Secretaria Legal y Técnica, María Julia Mosquera.