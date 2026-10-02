Salud y PROFARSE trabajan en la provisión de medicamentos para 2027

El Ministerio de Salud de Río Negro y el laboratorio provincial de medicamentos PROFARSE trabajan en la planificación de la provisión de medicamentos para 2027, con el objetivo de definir estrategias de adquisición y coordinar las distintas áreas involucradas en el abastecimiento del sistema público de salud. La planificación contempla el abastecimiento de 36 hospitales y más de 190 centros de salud de toda la provincia.

Esto se trató durante un encuentro de trabajo donde participaron la Subsecretaría de Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud de Río Negro, Luz Chebeir, la Coordinación Provincial de Medicamentos Hospitalarios y Descartables, Diana Manuel; la Gerente General de PROFARSE, Marne Livigni y la Gerente de Administración del Laboratorio Provincial de Medicamentos, Victoria del Barrio.

Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados con la planificación de las necesidades de medicamentos, la proyección de la demanda, la disponibilidad y capacidad de producción, así como también alternativas para optimizar los procesos de compra y garantizar un abastecimiento adecuado y sostenido.

La planificación anticipada permitirá mejorar la previsión de las necesidades de los hospitales, optimizar los recursos disponibles y fortalecer los mecanismos de adquisición y provisión de medicamentos, contemplando las demandas de los distintos establecimientos de salud de la provincia.

Desde el Ministerio de Salud se destacó la importancia del trabajo conjunto entre las áreas técnicas, administrativas y de producción para consolidar una estrategia integral de abastecimiento para 2027, orientada a garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales y dar respuesta a las necesidades del sistema público de salud de Río Negro.