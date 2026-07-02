Vuelve el Coche Cine a bordo del Tren Patagónico

El Tren Patagónico vuelve a sumar una propuesta cultural para sus pasajeros con el regreso del Coche Cine, el único vagón de cine del país, que recorrerá Río Negro ofreciendo funciones gratuitas durante el viaje.

La programación fue pensada para toda la familia e incluye proyecciones destinadas a las infancias y, por la noche, un ciclo de Cine Trasnoche con una selección de producciones patagónicas y nacionales, especialmente curada por el Polo Audiovisual de la Provincia de Río Negro.

Como novedad, esta edición incorpora una nueva entrada coleccionable, un recuerdo especial para quienes disfruten de esta experiencia cultural sobre rieles.

El Coche Cine combina entretenimiento, cultura y los paisajes únicos de la provincia, convirtiendo el recorrido del Tren Patagónico en una experiencia diferente que une el mar con la cordillera.