El cine rionegrino vuelve a viajar a bordo del Tren Patagónico

El Tren Patagónico volvió a poner en marcha su emblemático coche cine con una propuesta especialmente curada por el Polo Audiovisual de la Secretaría de Cultura de Río Negro. Quienes viajen entre Viedma y Bariloche podrán disfrutar de una programación gratuita integrada por producciones regionales y nacionales, reafirmando el compromiso con la difusión del cine realizado en la provincia y la Patagonia.

La propuesta combina turismo, cultura y producción audiovisual en un espacio emblemático: el único vagón cine activo incorporado a un servicio regular de pasajeros en Argentina. Cada viaje contará con cinco funciones destinadas a públicos de todas las edades, con una programación que incluye contenidos para las infancias y un ciclo de Cine Trasnoche con películas y cortometrajes seleccionados especialmente por el Polo Audiovisual rionegrino.

La programación se renueva según el día del viaje e incluye cinco funciones durante el recorrido. Los viernes, las proyecciones comienzan a las 18 con Robotia, continúan con Suerte Josefa a las 20, Esquí a las 22, el ciclo Cine Trasnoche con La noche sin mí y finalizan a las 9 de la mañana con El Patalarga.

Los domingos, en tanto, se exhibirán El Patalarga, Una canción para mi tierra, Las fieras y Robotia. En los servicios especiales también podrán verse títulos como Yanka, Nada entre los dos, Algo ha cambiado. Un viaje quijotesco al Pappo’s Blues, Gatillero, El Arca y Las intemperies, conformando una programación diversa con producciones para todas las edades y una fuerte presencia del cine regional y nacional.

La curaduría está a cargo de Lara Decuzzi, coordinadora del Polo, y Diego Carriqueo, director artístico del Festival Audiovisual Bariloche (FAB), quienes realizaron una selección de obras de las últimas ediciones del festival priorizando el cine regional y nacional. La programación reúne ficciones, documentales y cortometrajes que reflejan la diversidad de miradas y la identidad cultural de la Patagonia. “En articulación con otros festivales, no solo el FAB, se van a proyectar películas del Festival Nieve Roja de El Bolsón en las funciones de trasnoche”, afirmó Decuzzi.

La reactivación del coche cine fue posible a partir del trabajo conjunto entre Tren Patagónico y el Polo Audiovisual de Río Negro, que impulsó una propuesta cultural para recuperar este espacio como sala de proyección en movimiento. El proyecto incluyó la puesta en valor del vagón mediante mejoras en su infraestructura y equipamiento, devolviéndo su formato original para ofrecer una experiencia diferente a quienes recorren la provincia sobre rieles.