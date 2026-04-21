Visa y Banco Patagonia lanzaron un sorteo para viajar al Mundial 2026

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Los clientes de Banco Patagonia de la provincia de Río Negro podrán participar con sus tarjetas Visa de un sorteo exclusivo por un viaje a la Copa Mundial FIFA 2026™.

Visa y Banco Patagonia invitan a sus clientes de Río Negro a viajar a un evento único e inolvidable. Todos los pagos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito Visa Banco Patagonia entre el 1 y el 30 de abril suman chances para volar y presenciar una de las semifinales del Mundial 2026.

El ganador accederá a aéreos ida y vuelta hacia la ciudad elegida para una de las semifinales (de acuerdo al desarrollo del torneo), traslados, alojamiento, comidas y entradas para dos personas. Además, obtendrá una tarjeta Visa prepaga con U$S 400 para gastos, la posibilidad de participar de actividades culturales grupales en destino, asistencia al viajero y regalos de cortesía de Visa y Banco Patagonia.

Esta es una promoción sin obligación de compra válida en la provincia de Río Negro del 1 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables se pueden consultar las bases y condiciones en https://www.bancopatagonia.com.ar/landings/promo-visa.php.

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