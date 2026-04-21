Visa y Banco Patagonia lanzaron un sorteo para viajar al Mundial 2026

Los clientes de Banco Patagonia de la provincia de Río Negro podrán participar con sus tarjetas Visa de un sorteo exclusivo por un viaje a la Copa Mundial FIFA 2026™.

Visa y Banco Patagonia invitan a sus clientes de Río Negro a viajar a un evento único e inolvidable. Todos los pagos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito Visa Banco Patagonia entre el 1 y el 30 de abril suman chances para volar y presenciar una de las semifinales del Mundial 2026.

El ganador accederá a aéreos ida y vuelta hacia la ciudad elegida para una de las semifinales (de acuerdo al desarrollo del torneo), traslados, alojamiento, comidas y entradas para dos personas. Además, obtendrá una tarjeta Visa prepaga con U$S 400 para gastos, la posibilidad de participar de actividades culturales grupales en destino, asistencia al viajero y regalos de cortesía de Visa y Banco Patagonia.

Esta es una promoción sin obligación de compra válida en la provincia de Río Negro del 1 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables se pueden consultar las bases y condiciones en https://www.bancopatagonia.com.ar/landings/promo-visa.php.