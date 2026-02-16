Vuelta a clases: beneficios y descuentos en comercios de la provincia

El Banco Patagonia, en su carácter de agente financiero, impulsa la campaña de vuelta al cole con descuentos y financiación en comercios de toda la provincia. La propuesta busca acompañar el inicio del ciclo lectivo y aliviar el gasto de las familias, con promociones generales y beneficios específicos para quienes perciben haberes a través de la entidad.

El Banco Patagonia presentó una serie de beneficios para las familias rionegrinas en esta vuelta a clases, que incluyen descuentos de hasta 30% y financiación que llegan a las 12 cuotas sin interés.

Del 19 al 21 de febrero, habrá un 20% de descuento abonando con tarjeta de crédito VISA exclusivo NFC (pago sin contacto a través de Google Pay y Apple Pay) en rubros como indumentaria y librería, en toda la provincia.

Además, las y los trabajadores estatales de Río Negro que cobren con Banco Patagonia, del 23 al 28 de febrero, abonando con tarjeta de débito de la institución financiera, tendrán un 25% de descuento en el rubro indumentaria. Y del 2 al 7 de marzo, un 25% de descuento en el rubro librerías.

También, del 18 de febrero al 9 de marzo, accederán a un descuento del 20% y 6 cuotas abonando con tarjeta de débito y tarjetas de crédito Visa, Master y AMEX en estas marcas regionales:

Librerías

Viedma: Librería Lyris / La Esquina / Papelería Abel / Don Quijote / Mueble ART / Hermes / Limonero Real

Bariloche: Garabato / Fukuoka / Bazar y Cía / Jumbo Express / Pepe Bidart / Distribuidora Olivos / Librería Yenny

Catriel: Aquarela Librería

Cinco Saltos: Relojería JK (juguetería)

General Roca: Librería de la Fe

Choele Choel: Librería Zoe

Allen: Casa Sánchez / Polipak / Librería Patagonia

Río Colorado: Expo Regalaría / Ro Ni Conesa / LU-AL / Librería Rincón Infantil

Indumentaria escolar

El Bolsón: Segurandes / El Rusito / Lapacho

Cipolletti: Vidaurrette / Strategos / Borboletta / Sidharta

Bariloche: Upa / Liquid / Pura Vida / Roca Bruja / Punto Sur / Tiempo

Cinco Saltos: Ruka Takun

Allen: San Luis Ofertas

Río Colorado: Paralelo / Casa Aznarez / Masson / Authentic / La Saldería

Y para los fanáticos del deporte en Río Negro, se suman:

Open Sport: del 23 de febrero al 9 de marzo, un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés con tarjetas de débito y crédito Visa, Master y AMEX.

Topper Web: del 2 al 7 de marzo, 30 % de descuento y 6 cuotas sin interés.

Además, para acompañar a las familias rionegrinas en toda la provincia, desde la tienda online www.clubpatagonia.com.ar se puede acceder a todos los productos publicados con el beneficio de 12 cuotas sin interés.

Con esta propuesta, el Gobierno de Río Negro y Banco Patagonia refuerzan el trabajo conjunto para acompañar a las familias rionegrinas en el inicio del ciclo lectivo, facilitando el acceso a útiles, indumentaria y artículos escolares en comercios de toda la provincia, con beneficios que apuntan a aliviar la economía del hogar.