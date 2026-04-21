Personas Jurídicas continúa digitalizando servicios

El Gobierno de Río Negro avanza en la mejora del servicio para Personas Jurídicas, con la implementación de nuevas herramientas digitales que buscan agilizar y facilitar los trámites en toda la provincia.

Con el trabajo articulado entre los Ministerios de Modernización y de Gobierno y Trabajo, a partir de mayo se pondrá en marcha un sistema digital que permitirá llevar adelante la constitución de asociaciones, fundaciones y Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) de manera más rápida y accesible.

Además, se incorporará la posibilidad de solicitar de forma online el certificado de vigencia y de prórroga, evitando gestiones presenciales y reduciendo tiempos administrativos.

“Estas acciones forman parte de un trabajo sostenido para que los registros de toda la provincia cuenten con sistemas digitales ágiles, con el objetivo de optimizar la atención y brindar un mejor servicio a los rionegrinos” indicó el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.

Para más información, las personas interesadas pueden ingresar en https://personasjuridicas.rionegro.gov.ar/.