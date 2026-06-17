Se viene una nueva edición del Torneo Malvinas “Prohibido Olvidar” en Jacobacci

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci invita a clubes, deportistas y familias de toda la región a participar de la 13° Edición del Torneo Malvinas “Prohibido Olvidar”, el tradicional certamen de futsal infanto-juvenil que año tras año convoca a cientos de jóvenes en torno al deporte, la integración y los valores del compañerismo.

La competencia se desarrollará desde el 10 de julio hasta el 16 de agosto, consolidándose una vez más como uno de los eventos deportivos más importantes de la Región Sur.

Con trece años de historia, el torneo se ha convertido en un espacio de encuentro para niños, niñas y adolescentes de distintas localidades, promoviendo la práctica deportiva, la amistad y el intercambio entre instituciones y equipos de toda la zona.

Durante más de un mes, Jacobacci volverá a vivir una verdadera fiesta del futsal, recibiendo a delegaciones, familias y aficionados que acompañarán el desarrollo de cada jornada.

Desde el Municipio destacaron la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios deportivos que contribuyen al crecimiento de los jóvenes y fomentan valores fundamentales dentro y fuera de la cancha.

Informes e inscripciones: 2944 80-7388.

Jacobacci ya se prepara para recibir una nueva edición de un torneo que une a toda la región.