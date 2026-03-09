Víctor Kolman y Gisela Berenice se consagraron bicampeones de la Copa Challenger 2026

La 12° edición de la Copa Challenger en Maquinchao quedará marcada como una jornada inolvidable. La lluvia fue protagonista durante toda la competencia, poniendo a prueba el coraje, la técnica y la determinación de cada ciclista que desafió el exigente circuito.

En medio de condiciones climáticas adversas y con un enorme esfuerzo en cada kilómetro, los atletas Gisela Berenice y Víctor Kolman volvieron a demostrar su nivel y se consagraron bicampeones de la Copa Challenger 2026.

Los tiempos que marcaron la competencia fueron:

Gisela Berenice: 02:09:35

02:09:35 Víctor Kolman: 02:38:17,51

Superando el cansancio, el barro y la intensidad de una de las competencias más duras del calendario deportivo de la región, ambos ciclistas lograron repetir el título y quedar en la historia de esta tradicional prueba.

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, felicitó a los ganadores y a todos los participantes que formaron parte del evento.

“Felicitaciones también a todos los competidores que enfrentaron la lluvia, el barro y la exigencia del circuito con valentía y espíritu deportivo. Cada uno fue parte de una carrera inolvidable”, expresó.

La Copa Challenger se consolida así como uno de los eventos deportivos más importantes de la Región Sur, convocando a ciclistas y público de distintas localidades que cada año acompañan esta competencia llena de desafío, esfuerzo y pasión por el deporte.