Hermosa jornada por el 8M con las mujeres de Los Menucos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó adelante una emotiva jornada de encuentro y reflexión junto a mujeres de la localidad de Los Menucos, con distintas actividades pensadas para compartir, dialogar y fortalecer los lazos comunitarios.

La propuesta fue posible gracias al acompañamiento de diversas instituciones que participaron activamente en la organización y desarrollo de las actividades, entre ellas el Hospital local, el Área de Género de la Municipalidad, CRAIA, SENAF, la Comisaría de la Familia y la colaboración de Andrea, representante de la Iglesia Evangélica.

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, agradeció a todos quienes hicieron posible la jornada:

“Muchas gracias también a todos los comercios y personas que nos donaron regalitos para los sorteos. Gracias por el presente y por las palabras que me dedicaron”, expresó.

El encuentro permitió compartir un momento especial entre mujeres de la comunidad, reafirmando la importancia de estos espacios de participación, reconocimiento y acompañamiento.