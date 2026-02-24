Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento en la Ruta Nacional 23

Vialidad Nacional realiza tareas de repaso de calzada en la Ruta Nacional 23, en los tramos no pavimentados comprendidos entre las localidades de Comallo y Clemente Onelli.

Las condiciones de sequía, el tránsito constante y los vientos de la región generan, en determinados días, dificultades para la transitabilidad en estos sectores. Por este motivo, las tareas se llevan adelante de manera diaria con personal de los campamentos del organismo.

Asimismo, se trabaja en la preparación de material que será distribuido a lo largo de todo el tramo, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan por esta vía.