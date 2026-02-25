Cerro Policía: inicia el proceso participativo por parque eólico

Río Negro avanza en el proceso de Audiencia Pública del Parque Eólico Cerro Policía, una iniciativa estratégica que impulsa la nueva etapa productiva, genera empleo local y fortalece la matriz energética rionegrina.

En el marco del proceso de Audiencia Pública convocado en Cerro Policía, el Gobierno de Río Negro continúa consolidando el rumbo productivo de la provincia, promoviendo inversiones energéticas con participación ciudadana, controles ambientales y prioridad para el trabajo rionegrino.

La jornada informativa realizada el 23 de febrero, con más de 60 vecinos presentes, permitió explicar en detalle el Proyecto Parque Eólico Cerro Policía y el proceso de evaluación ambiental en curso. Participaron representantes de la empresa Fortescue, de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Equipo Territorial del Gobierno provincial y los Comisionados de Cerro Policía y El Cuy.

Este encuentro significa un avance concreto hacia una inversión estratégica que posiciona a Río Negro en la nueva etapa productiva basada en energías limpias y desarrollo económico sostenible. El parque eólico proyectado implica generación de empleo durante su construcción y operación, dinamización de proveedores locales y fortalecimiento de la infraestructura energética provincial.

Este proceso se inscribe en la política impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, en el marco de una agenda clara de crecimiento, evaluación técnica rigurosa y defensa de los intereses provinciales. La energía que se genere en Río Negro debe traducirse en oportunidades para las y los rionegrinos, en más trabajo, actividad económica y autonomía energética.

Durante la charla, se explicó el procedimiento de evaluación ambiental, los controles previstos y el alcance de la Audiencia Pública como instancia clave para garantizar la participación ciudadana. El Gobierno provincial reafirmó que cada proyecto productivo debe contar con consenso social, respeto por el ambiente y beneficios concretos para el desarrollo local.