Vialidad Nacional mantiene el corte de la Ruta Nacional 23 entre Valcheta y Ramos Mexía

Las intensas lluvias provocaron una nueva crecida del arroyo Nahuel Niyeu, cuyo escurrimiento sobre la calzada obligó a interrumpir el tránsito. El corte se mantendrá durante toda la noche y hasta que las condiciones permitan evaluar la situación.

Vialidad Nacional informó que permanece interrumpida la circulación vehicular sobre la Ruta Nacional 23, en el tramo comprendido entre Valcheta y Ramos Mexía, debido al escurrimiento de agua sobre la calzada en la zona del desvío del arroyo Nahuel Niyeu.

Las intensas lluvias registradas en la Meseta rionegrina provocaron un nuevo incremento del caudal del arroyo, cuyo avance obligó a interrumpir el tránsito durante la jornada.

El corte continuará durante la noche

Según informó el organismo nacional, la interrupción se mantendrá durante toda la noche y hasta que las condiciones permitan realizar las primeras evaluaciones en el sector afectado.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios respetar las indicaciones del personal policial y evitar circular hacia la zona del corte hasta que estén garantizadas las condiciones de seguridad necesarias para habilitar el tránsito.

Se recomienda a los conductores mantenerse informados sobre el estado de la ruta antes de emprender un viaje por este tramo de la Región Sur rionegrina.