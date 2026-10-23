Jacobacci será sede de una capacitación provincial de fútbol infantil

La propuesta estará a cargo del profesor Germán Painecura y está destinada a entrenadores, formadores y personas vinculadas al fútbol de categorías infantiles.

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci invita a entrenadores, formadores y a todas las personas vinculadas al fútbol infantil a participar de una capacitación provincial destinada a fortalecer la formación deportiva de niños y niñas.

La actividad estará a cargo del profesor Germán Painecura y se desarrollará en el Gimnasio Municipal, con jornadas previstas para los días lunes 9 y martes 10.

Cronograma de actividades

Lunes 9: de 10:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.

de 10:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30. Martes 10: de 18:00 a 22:00.

Desde el Municipio informaron que quienes deseen participar deberán acercarse directamente al Gimnasio Municipal en los horarios establecidos.

La iniciativa busca generar un espacio de capacitación e intercambio de conocimientos para quienes acompañan el desarrollo deportivo de las categorías infantiles.