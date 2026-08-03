Veteranos de Malvinas entregaron las donaciones en la Línea Sur

En una travesía marcada por las intensas nevadas, vehículos averiados y caminos invisibles, lograron llevar abrigo y contención a los parajes más aislados de la provincia.

Los Veteranos de Malvinas del Alto Valle demostraron una vez más que no hay obstáculo que detenga su vocación de servicio. La agrupación regresó a General Roca luego de completar con éxito la entrega de donaciones en la Línea Sur rionegrina, un viaje que este año los enfrentó a condiciones climáticas extremas.

En diálogo con el programa “Mejor que Ayer” (emitido por Radio El Valle), el excombatiente Jorge Giménez relató los pormenores de una travesía que incluyó nieve hasta los tobillos, vehículos encajados y la inestimable ayuda de los pobladores locales.

“Finalizamos la campaña y cumplimos la misión, como decimos nosotros. Sabíamos que estaba complicado el tema de la nieve y el barro, pero el compromiso era llegar”, expresó Giménez.

El viaje hacia la Línea Sur estuvo repleto de contratiempos producto del intenso temporal que azota a la provincia. La acumulación de nieve complicó el avance de la caravana, al punto que uno de los vehículos de apoyo sufrió desperfectos mecánicos.

Según contó Giménez, en Laguna Blanca, la Trafic que los acompañaba se rompió. Sin embargo, un mecánico local llamado Cristian los auxilió, se llevó el vehículo a su taller y se negó a cobrarles. “Le preguntamos cuánto le debíamos y nos dijo: ‘Para ustedes, nada'”, relató.

El propio Giménez sufrió un esguince de tobillo tras resbalar en la nieve mientras intentaba calzar una de las camionetas de la caravana, aunque aseguró que ya se encuentra bien y bajo atención médica.

La delegación tuvo que enfrentar fuertes nevadas que los obligaron, en un tramo hacia Comallo, a avanzar lentamente siguiendo la huella de una máquina vial para no perder el rumbo.

Destinos alcanzados en la Línea Sur

El objetivo principal de la Campaña 2026 era asistir a familias y trabajadores rurales de parajes que muchas veces quedan fuera de los radares habituales de ayuda. Para lograrlo, los veteranos tuvieron que recurrir a “baqueanos” (guías locales) debido a que la nieve tapaba por completo las huellas de los caminos.

Los lugares visitados incluyeron Laguna Blanca, Las Bayas, Fitamiche, Chacay Huarruca. A este último paraje lograron ingresar el día martes tras dos intentos fallidos en vehículos 4×4, debido a la gran acumulación de nieve.

El sentimiento malvinense a flor de piel

Más allá de la entrega de ropa y calzado de abrigo, lo que marcó el pulso del viaje fue el recibimiento de la gente. En cada paraje los esperaban con tortas fritas, mate y una profunda gratitud que excedía lo material.

“La gente te dice: ‘No importa lo que traigan, lo importante es que vengan ustedes’. Por el hecho de que somos veteranos de guerra, hay un sentimiento muy grande”, reflexionó Jiménez.

El viaje tuvo además un condimento especial vinculado al orgullo nacional. Los excombatientes llevaron una bandera argentina, lo que generó un fervor particular entre los pobladores, quienes se acercaban para fotografiarse y compartir un momento con los héroes del Alto Valle.