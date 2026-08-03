Finalizó el programa Enfocar en Comallo con la entrega gratuita de 684 lentes

Con un balance altamente positivo, finalizó en Comallo el programa Enfocar, una iniciativa que llegó para brindar soluciones concretas a la salud visual de vecinos y vecinas de la localidad y de los parajes cercanos.

Gracias al trabajo articulado entre los distintos equipos involucrados, se realizaron controles oftalmológicos y se entregaron 684 pares de lentes de manera totalmente gratuita, permitiendo que cientos de personas accedan a un elemento fundamental para mejorar su calidad de vida.

Desde la municipalidad destacaron el compromiso y la calidez humana con la que se desarrolló cada etapa del programa, poniendo en valor el esfuerzo de quienes hicieron posible esta importante acción.

“El agradecimiento fue especialmente para el equipo de Desarrollo, encabezado por Marcela Floridia, por el compromiso y la dedicación demostrados; al Hospital de Comallo, que acompañó y trabajó durante todo el operativo; y al equipo municipal, que estuvo presente desde el inicio colaborando en cada una de las tareas para garantizar el éxito del programa”. expreso el intendente Raul Hermosilla

La iniciativa representó un importante avance en el acceso a la salud visual para la comunidad, beneficiando a cientos de familias de Comallo y la región.