Juntos renovó su Asamblea

Juntos Somos Río Negro renovó su Asamblea. Fue en una reunión que se realizó el sábado en Choele Choel. La presidencia recayó nuevamente en Facundo López, quien estará secundado por los intendentes de Sierra Grande, Roxana Fernández, en la vicepresidencia, y de El Bolsón, Bruno Pogliano, como secretario.

La Asamblea delegó en la Mesa Ejecutiva Provincial la potestad para definir la política de alianzas de cara al próximo proceso electoral. Así, el partido se concentra ya en la elección del próximo 1 de noviembre en Bariloche donde se elegirán convencionales constituyentes.

A la ciudad del Valle Medio llegaron 55 asambleístas de diferentes puntos de la provincia. La apertura contó con la presencia del presidente del partido, Rodrigo Buteler, su vicepresidente, Marcos Castro, los secretarios Natalia Almonacid y Agustín Ríos, López y el intendente anfitrión, Diego Ramello.

Almonacid expuso los principales lineamientos de la estrategia próxima y se refirió al proceso de reforma de la Carta Orgánica de Bariloche, iniciado el 6 de julio y que prevé la presentación de listas hasta el 7 de septiembre, por lo que destacó la importancia de dotar al partido de las herramientas necesarias para adoptar las definiciones políticas que demande ese escenario.

El presidente del partido destacó la salud institucional de Juntos Somos Río Negro, e hizo un repaso de las acciones que se vienen llevando adelante. “Tenemos como objetivo consolidar el trabajo en el territorio a través de las 33 mesas locales, dándonos un método de trabajo. Ya hemos conformado mesas circuitales de concejales, miembros de tribunales de cuenta, la mesa de intendentes, y estamos trabajando en la creación de un instituto de formación para los dirigentes de juntos y de aquellos que quieran sumarse”, indicó Buteler.

Por otro lado resaltó que “en la conducción de Alberto Weretilneck nuestro partido logró la estabilidad y el orden que necesitaba nuestra provincia para lograr hoy ser protagonista del desarrollo y tener un rumbo claro. Ahora, en esta nueva etapa tenemos el desafío de adaptarnos a la dinámica de la sociedad y la política actual para consolidarnos como la única alternativa capaz de defender los intereses de los rionegrinos y ser la provincia fuerte y pujante que nos merecemos ser».

Por su parte, López, sostuvo que «la renovación de autoridades expresa la identidad del espacio y la decisión de seguir construyendo un proyecto con mirada de largo plazo».

«Estamos viviendo un proceso de renovación que combina experiencia y juventud para sostener el rumbo de la provincia. El consenso alcanzado refleja la fortaleza institucional de Juntos Somos Río Negro y la voluntad de seguir consolidando un proyecto político con vocación de futuro”, cerró el presidente de la Asamblea.