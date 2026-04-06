Aguas Rionegrinas: moratoria con 100% de descuento hasta el 30 de abril

Aguas Rionegrinas mantiene vigente en toda la provincia, hasta el 30 de abril, el plan de regularización de deudas, una instancia que ofrece beneficios exclusivos para ponerse al día con el servicio de agua potable y saneamiento.

Para quienes opten por el pago total en una sola cuota, el trámite es simple y automático.

Oficina Virtual: ingresando a la web oficial, el botón «Moratoria 2026» ya tiene aplicado el 100% de descuento en intereses.

Red Banelco: el beneficio aparece listo para cancelar en la sección de pago de servicios.

Rapipago y Pago Fácil: con solo el número de cuenta y sin facturas, podés pagar en ventanilla con el 100% de descuento en intereses resarcitorios.

Asimismo, quienes necesiten financiación pueden acercarse de manera presencial a cualquier oficina de la empresa. Únicamente bajo esta modalidad se podrá solicitar el pago en hasta 3 cuotas, obteniendo una bonificación del 100% en intereses de financiación y un 50% de descuento en intereses resarcitorios.

Desde la empresa se destaca que regularizar la situación antes del 30 de abril es fundamental para evitar recargos y contribuir al sostenimiento del servicio en cada localidad. Invitamos a los vecinos a utilizar estos canales habilitados y aprovechar las facilidades antes del cierre de la moratoria ya que luego se procederá con intimaciones y cortes de servicio.