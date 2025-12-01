Provincia

Nuevo sistema pecuario para identificar equinos y ordenar la actividad

Ricardo Manrique 23 horas ago

Río Negro avanza en la implementación de la Ley Nº 5745 de Identificación Pecuaria, un sistema que mejora la trazabilidad y brinda mayor seguridad a quienes producen o poseen animales en todo el territorio. La actualización del registro apunta a ordenar la actividad y acompañar el trabajo cotidiano en cada establecimiento.

Si bien la identificación de bovinos y ganado menor es una práctica ya incorporada por la mayoría de los productores, la principal novedad y necesidad de esta etapa está puesta en los equinos, donde se detectaron mayores dificultades de registro.

El artículo 19 de la norma establece la obligatoriedad de identificar a los equinos, al igual que al resto de las especies, dentro de los plazos correspondientes. Los animales de mayor tamaño deben identificarse antes del año de vida y los de menor antes de los seis meses.

Esta marca permite acreditar la propiedad y agiliza la obtención de las guías de tránsito, además de evitar conflictos entre vecinos, fortalecer los controles y garantizar la trazabilidad ante cualquier movimiento.

Desde la Secretaría de Ganadería remarcan que la identificación en tiempo y forma protege el patrimonio, desalienta prácticas irregulares y contribuye a planificar mejor la sanidad y el manejo de los animales. El sistema es accesible, con registros vigentes por diez años y acompañamiento técnico del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Identificar es un paso simple que da orden, seguridad y valor al esfuerzo de quienes trabajan todos los días en la producción rionegrina.

