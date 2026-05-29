Salud garantiza el stock de vacunas en hospitales rionegrinos

Más de 15.000 vacunas partieron hoy desde Viedma como parte de las tareas programadas de logística y abastecimiento del Ministerio de Salud, destinadas a reponer el stock en hospitales y centros de salud. Se recuerda a la comunidad la importancia de sostener las coberturas de vacunación.

De esta manera, el Ministerio mantiene la continuidad de su cronograma regular de distribución de vacunas del Calendario Nacional, con el fin de garantizar la disponibilidad de dosis en los 36 hospitales públicos y cubrir la atención diaria de la población.

El cronograma

Hoy, 28 de mayo, se realizó el envío hacia el Alto Valle, destinado a los hospitales de General Roca y Cipolletti. Las dosis remitidas corresponden a varicela, hepatitis B pediátrica, antigripal para adultos y vacuna Hib (Haemophilus influenzae tipo b). Esta última protege a la población infantil de infecciones graves como la meningitis y la neumonía.

Martes 2 de junio: las entregas habituales continuarán en la Zona Andina. El hospital de San Carlos de Bariloche recibirá dosis de antigripal, varicela, triple viral y antineumocócica; mientras que el hospital de El Bolsón será abastecido con vacunas antigripales y contra la varicela.

Jueves 4 de junio: el cronograma de la semana cerrará con la distribución de vacunas del Calendario Nacional en los hospitales de General Roca, Cipolletti, Villa Regina, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci.

Continuidad del servicio e importancia de la inmunización

Esta tarea de distribución planificada busca sostener los niveles de cobertura en un período clave del año, ante el habitual incremento de las consultas por afecciones respiratorias estacionales.

Desde el Ministerio de Salud se insiste en la importancia de que la comunidad asista a los vacunatorios para mantener los esquemas al día. La inmunización regular es la herramienta preventiva más efectiva para el control de enfermedades y el cuidado de la salud colectiva, especialmente en los grupos de mayor riesgo, como niños, adultos mayores y personas con comorbilidades.

Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y las de campaña estacional son gratuitas y se encuentran disponibles de manera permanente en los vacunatorios de toda la red de hospitales públicos de Río Negro.