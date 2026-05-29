Oportunidades y formación profesional con las Aulas Talleres Móviles

El Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo el rumbo de la provincia en materia de formación profesional a través de distintas alternativas e iniciativas, y siempre teniendo en cuenta los contextos socio productivos regionales y provinciales.

En ese marco y mediante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la modalidad de las Aulas Talleres Móviles (ATM), refuerzan ese abanico de prácticas y capacitaciones a través de la educación técnica profesional. Las ATM son estructuras transportables con todo el equipamiento necesario y las condiciones de accesibilidad correspondientes, que reproducen las mismas características de un espacio educativo tradicional.

La Directora de Educación Técnica de la Provincia, Eliana Silva, resaltó: “Están destinadas a capacitaciones de formación profesional y están abiertas a todo el público a partir de los 18 años. Actualmente la provincia cuenta con 7 ATM distribuidas estratégicamente y en la cual se desarrollan diferentes cursos”

“El ATM 1 es el primero que arribó a la provincia en el año 2014 y hoy se encuentra en el CET 19 de San Antonio Oeste bajo la modalidad refrigeración y climatización” contó.

“El ATM 2 de Gastronomía está en El Bolsón. En el marco del ATM 3 con especialidad en Soldadura, ubicada actualmente en Sierra Grande, se complementa las ofertas que tiene el CIC (Centro Integrador Comunitario) con los cursos de soldadura, refrigeración y climatización, gastronomía, electricidad básica, soldadura básica y soldadura específica” afirmó Silva.

Por otro lado, en El Manso está emplazado el ATM 4 de Energías Renovables donde también hay ofertas de informática mientras las de Automotores (motos y autos) Nº 5 está ubicada en Los Menucos. Las inscripciones están abiertas en el propio Municipio.

Por su parte, en Jacobacci y con inscripciones en el municipio, se cuenta con la ATM de Metal mecánica.

“Todas están vinculadas al entorno socio productivo que tenemos a nivel provincial y regional. Por eso tenemos ofertas de formación profesional en Sierra Grande, San Antonio Oeste, Valcheta y todo lo que es la Región Sur de acuerdo al entorno socio productivo”, sostuvo Silva.