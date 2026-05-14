Maquinchao: avanza la obra de ampliación de la red de gas

El municipio continúa impulsando obras para mejorar el acceso a servicios esenciales y acompañar el crecimiento de la comunidad.

La Municipalidad de Maquinchao continúa desarrollando trabajos de ampliación de la red de gas en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Desde el municipio destacaron que estas obras permitirán ampliar el acceso a un servicio esencial para numerosas familias, fortaleciendo las condiciones de bienestar y acompañando el crecimiento urbano de la comunidad.

Asimismo, remarcaron que la extensión de la red de gas representa una mejora concreta en términos de comodidad, seguridad y eficiencia energética para los hogares alcanzados.

“Estas obras significan más servicios, más bienestar y un mayor acompañamiento para las familias de Maquinchao”, señalo la intendenta Silvana Perez.

La ampliación forma parte de las acciones que el municipio viene impulsando para fortalecer la infraestructura local y garantizar mejores condiciones de vida para toda la comunidad.