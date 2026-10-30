Aprobaron herramientas financieras para el ejercicio 2027

La Legislatura de Río Negro aprobó la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar distintos instrumentos financieros durante el ejercicio fiscal 2027, con el objetivo de atender necesidades transitorias de caja y garantizar el cumplimiento de las obligaciones provinciales.

La norma, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2027, modifica la ley H N° 5125 y establece un límite de 180 mil millones de pesos para la utilización del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). También autoriza la emisión de Letras de Tesorería por hasta 160 mil millones de pesos, monto máximo que podrá encontrarse en circulación simultáneamente.

Como miembro informante de Juntos Somos Río Negro, Soraya Yauhar explicó que estos instrumentos permiten afrontar los desfasajes entre el ingreso de recursos y el cumplimiento de compromisos como el pago de salarios y proveedores. Señaló que la caída de la recaudación nacional y del consumo afecta las finanzas provinciales, y aclaró que los montos autorizados representan límites máximos que no necesariamente se utilizan en su totalidad.

n relación con el endeudamiento, afirmó que el peso de la deuda respecto de los ingresos provinciales se redujo del 71% en diciembre de 2023 al 22% en diciembre de 2025 y al 16% en septiembre de 2026.

También señaló que el gasto corriente registra un crecimiento interanual del 30%, frente a una inflación del 33%, mientras que la recaudación propia aumentó un 38%.

Respecto de las herramientas autorizadas para 2026, precisó que se utilizaron 69 mil millones de los 120 mil millones de pesos disponibles en Letras de Tesorería y 19 mil millones de los 24 mil millones habilitados para cheques de pago diferido. Indicó que estos últimos recursos se destinaron principalmente a obligaciones vinculadas con IPROSS, Salud Pública y Educación.